Yeni kaptan Hasan Ali – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Yeni kaptan Hasan Ali

    Yeni kaptan Hasan Ali
    VOLKAN Demirel'in kadro dışı, 'ın da sakat olması nedeniyle 'de kaptanlık bandı 'a geçti. Tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına liderlik ederken sol kanatta bindirmeleriyle hücuma destek verdi.
    1. 21.10.2018
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