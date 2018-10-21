AVIS’li formalar ilk kez – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    AVIS’li formalar ilk kez

    AVIS’li formalar ilk kez
    F.BAhçeli futbolcular, göğsünde AVIS yazan formalarla ilk kez sahada yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp, AVIS ve diğer markaların kullanılması konusunda Otokoç A.Ş. ile 1+1 yıllık anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ile bu sezon kasaya 35 milyon 500 bin TL artı para gireceği açıklanmıştı.
    1. 21.10.2018
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