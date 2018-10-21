Cocu’dan 3 değişiklik – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Cocu’dan 3 değişiklik

    Cocu’dan 3 değişiklik

    Slimani, , Isla’nın yerine , ve İsmail oynadı

    FENERBAHÇE, 'ta milli takımdan yorgun ve sakat dönen oyuncular nedeniyle farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda İslam Slimani sakatlığı, Benzia, Isla ve de yorgun oldukları için ilk onbirde yer almadı. Isla'nın yerine sağ bekte görev yaptı. maçında solda görev yapan Eljif, 'in yokluğunda orta sahaya çekilirken, solda , Hasan Ali'nin önünde kanatta forma giydi. Slimani'nin sakatlığında ise Frey'e forvette Roberto eşlik etti. Teknik direktör Cocu, maçında ilk kez denediği 4-4-2 dizilişini devam ettirdi.
    1. 21.10.2018
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