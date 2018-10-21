Kalecilerin gecesi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Kalecilerin gecesi

    Kalecilerin gecesi

    ’de , Demir Grup ’da ise Tolgahan 4’er kritik kurtarış yaparak geceye damga vurdu

    Sivas'ta karşılaşmanın golsüz bitmesinde en önemli pay kalecilere aitti. İki takımın file bekçileri ve , hatasız bir doksan dakika çıkardılar. Özellikle ev sahibi ekibin Tolgahan Acar, ikinci yarıda 'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş ile Frey'in iki metreden kafa şutunu mükemmel çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin kalecisi Harun Tekin de 'un ataklarında geçit vermedi. İki kaleci maç boyunca toplamda 4'er kurtarış yaparken, takımlarının sahadan birer puanla ayrılmasını sağladılar. Harun, maçından sonra dün de gol yemezken, formasıyla ligde çıktığı 6. karşılaşmada toplamda 3. kez kalesini kapattı.
    1. 21.10.2018
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