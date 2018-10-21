Kimlik bunalımı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Kimlik bunalımı

    Kimlik bunalımı

    ’de bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece 1’ini kazanabildi, 4’ünde gol bile atamadı. 9 haftada 6 golde kaldı

    Fenerbahçe 'de güçlü takımlarla oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamıyor. Sarı-lacivertli takım, puan tablosunda kendisinde üstte yer alan takımlarla oynadığı son 14 karşılaşmanın sadece 4'ünü kazanabildi. Kanarya'nın bir diğer sorunu ise golsüzlük. Phillip Cocu yönetiminde bu sezon 9 mücadelede rakip fileleri sadece 6 kez havalandırabilen Fenerbahçe, en son 1968- 69 sezonunda böyle bir gol kuraklığı yaşamıştı.

    FIRSAT TEPTİLER
    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 2 gol atabildi. Ayrıca bu sezon ligde çıktığı 5 deplasman maçının 4'ünde gol atamadı. Bunların 3'ünü kaybetti, 1'inde ise berabere kaldı. Dış sahada sadece 'u 1-0 yenebildi. 6 eksikle sahada yer alan Demir Grup Sivasspor karşısında istediği skoru bulamayan Kanarya ileri haftalar için de taraftarına umut vermedi. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve ile aradaki farkı azaltma fırsatını da değerlendiremedi.

    JOSEF SİFTAH YAPTI
    F.Bahçe'nin Suudi takımına sattığı de Souza yeni kulübünde ilk golünü attı. Brezilyalı ön libero, takımının ligde Al İttifaq ile oynadığı maçın 45+4'üncü dakikasında fileleri havalandırdı. Josef'in golüne rağmen Al Ahli karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.

    EKİCİ'NİN GÖZYAŞLARI
    Kanarya'da 61'de oyuna dahil olan , 17 dakika sonra sakatlanarak oyunu terk etti. Tecrübeli oyuncu, kulübede sinirden ağlarken takım arkadaşları tarafından teselli edildi. Ekici oyunda kaldığı süre içinde oldukça etkili görünürken, bir frikik atışında top üst direkten geri geldi. Teknik direktör Cocu, Ekici'nin şok sakatlığı sonrası 'u sahaya sürmek zorunda kaldı.

    MANSIZ TAKİPTE
    Sivas'taki karşılaşmayı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı da izledi. Mansız'ın mücadeleyi izlerken bol bol not alması dikkat çekti. İlhan'ın 11. haftada oynanancak Beşiktaş-Sivas maçı için Güneş'e rakiple ilgili rapor vereceği öğrenildi.
    1. 21.10.2018
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