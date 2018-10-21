Kimlik bunalımı
Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın sadece 1’ini kazanabildi, 4’ünde gol bile atamadı. 9 haftada 6 golde kaldı
FIRSAT TEPTİLER
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 2 gol atabildi. Ayrıca bu sezon ligde çıktığı 5 deplasman maçının 4'ünde gol atamadı. Bunların 3'ünü kaybetti, 1'inde ise berabere kaldı. Dış sahada sadece Atiker Konyaspor'u 1-0 yenebildi. 6 eksikle sahada yer alan Demir Grup Sivasspor karşısında istediği skoru bulamayan Kanarya ileri haftalar için de taraftarına umut vermedi. Lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirve ile aradaki farkı azaltma fırsatını da değerlendiremedi.
JOSEF SİFTAH YAPTI
F.Bahçe'nin Suudi Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza yeni kulübünde ilk golünü attı. Brezilyalı ön libero, takımının ligde Al İttifaq ile oynadığı maçın 45+4'üncü dakikasında fileleri havalandırdı. Josef'in golüne rağmen Al Ahli karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.
EKİCİ'NİN GÖZYAŞLARI
Kanarya'da 61'de oyuna dahil olan Mehmet Ekici, 17 dakika sonra sakatlanarak oyunu terk etti. Tecrübeli oyuncu, kulübede sinirden ağlarken takım arkadaşları tarafından teselli edildi. Ekici oyunda kaldığı süre içinde oldukça etkili görünürken, bir frikik atışında top üst direkten geri geldi. Teknik direktör Cocu, Ekici'nin şok sakatlığı sonrası Alper Potuk'u sahaya sürmek zorunda kaldı.
MANSIZ TAKİPTE
Sivas'taki karşılaşmayı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı İlhan Mansız da izledi. Mansız'ın mücadeleyi izlerken bol bol not alması dikkat çekti. İlhan'ın 11. haftada oynanancak Beşiktaş-Sivas maçı için Güneş'e rakiple ilgili rapor vereceği öğrenildi.
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Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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