PSV’den Cocu’ya gönderme: “Kaybetmiyoruz.” – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    ’den Cocu’ya gönderme: “Kaybetmiyoruz.”

    PSV’den Cocu’ya gönderme: “Kaybetmiyoruz.”

    Hollanda Ligi'nde 9'da 9 yaparak rekor kıran ’den teknik direktörü Cocu'ya göndermede bulundu.

    İşte PSV'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım

    "Kaybetmiyoruz."



    1. 20.10.2018 22:13
    2. Güncelleme: 21.10.2018 01:37
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