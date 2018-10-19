Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'nin eski basketbolcusu tutuklandı

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin eski basketbolcusu <a href="/index/zaza-enden?id=4e397ed2-979a-494f-a1ce-5607f4f01293" class="" rel="tag">Zaza Enden</a> tutuklandı

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu tutuklandı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM)'nün yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'Suç örgütü üyesi olmaktan' aranan basketbolcu 'in İstanbul'da yaşadığı belirlendi.Antalya polisi durumu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda Enden'i gittiği Rize'de yakalayarak gözaltına aldı.
    Basketbolcu Enden, Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enden pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Enden, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    1. 19.10.2018 12:13
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