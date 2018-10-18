Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında

    THY 'ne 2 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, normal sezonun 3. maçında yarın 'le deplasmanda karşılaşacak

    Erkek Basketbol Takımı, THY 'nde normal sezonun 3. maçında yarın 'da 'e konuk olacak.

    Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak.

    Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet arayacak.

    Sezona kendi sahasında ekibi Baskonia'ya yenilerek başlayan Zalgiris ise deplasmanda 'i farklı geçti.

    İki takım geçen sezon 'de karşılaşmış ve Fenerbahçe rakibini 76-67 yenerek finale yükselmişti.

    1. 18.10.2018 10:51
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