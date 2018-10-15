Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'de maçı hazırlıkları sürdü

    Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertlilerin, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla süren idmanın, hücum-defans organizasyonlarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

    Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 15.10.2018 21:22
    2. Güncelleme: 15.10.2018 21:22
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