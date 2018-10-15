Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla süren idmanın, hücum-defans organizasyonlarıyla devam ettiği ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15.10.2018 21:22
- Güncelleme: 15.10.2018 21:22
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın
Toplam 1
Yorum
SERHAT tüm internet haberlerinde bu takımlar yazıyor.hepsinde.ziraat t kup bb.erzurum yokmu.yada erzurum süper lig de değilmi
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
XMEN BAŞKASININ EŞİNE LAF UZATAN BU UTANMAZ REZİL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİDİR...
-
Arda Turan için iddianame hazırlandı: Hapis istemi!
Toplam 5
Yorum
emmy bi tarafın kalktı evli bayana asıl,eşinin burnunu kır,silahla hastaneye git oh nesin olum sen para değiştirmiş seni kişiliğini kaybetmişsin
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.