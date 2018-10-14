Volkan derbi öncesi affedilir – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Volkan derbi öncesi affedilir

    Volkan derbi öncesi affedilir
    ESKİ yönetici , kadro dışı bırakılan ve özür açıklaması yapan 'in G.Saray derbisi öncesi affedilmesini beklediğini söyledi: "Soyunma odalarında tartışmalar olur. Bana gelen duyumlara göre ses yükseltme var ama kötü soz yok. Burası bir aile. ve Özsoy büyükler olarak affedici olmalılar."
    1. 14.10.2018
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