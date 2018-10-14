İlk haftanın kralı Jan Vesely
THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu Jan Vesely oldu. Çek uzun forvet, Fenerbahçe'nin Gran Canaria'yı 97-72 yendiği maçta 19 sayı, 11 asist ile double-double yaparken, 3 de asist üretmişti. Kanarya'da 5. sezonunu geçiren Vesely, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında da Avrupa Ligi'nde en iyi 5'e seçildi.
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