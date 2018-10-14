İlk haftanın kralı Jan Vesely
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    İlk haftanın kralı

    İlk haftanın kralı <a href="/index/jan-vesely?id=3c7fc144-d955-4b8b-b1f4-c34541ee69f2" class="" rel="tag">Jan Vesely</a>
    'de geçen sezona ait futbolcu verilerinin silindiğini açıklamıştı. 'un eski hocası da 'ın ardından yeşil-beyazlı takıma gittiği dönem eski verilerin alındığını söyledi. Bu durum, 'Kocaman ayrılınca verileri götürüyor' yorumuna yol açtı.
    'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu. Çek uzun forvet, 'nin Gran Canaria'yı 97-72 yendiği maçta 19 sayı, 11 asist ile double-double yaparken, 3 de asist üretmişti. Kanarya'da 5. sezonunu geçiren Vesely, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında da 'nde en iyi 5'e seçildi.
    1. 14.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk haftanın kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN