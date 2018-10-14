Kezman’a ‘kara para aklama’ suçlaması – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Kezman’a ‘ aklama’ suçlaması

    Kezman’a ‘<a href="/index/kara-para?id=0bf582f2-43fa-43f1-ae21-21e87c48e1b2" class="" rel="tag">kara para</a> aklama’ suçlaması
    'DAKİ 'Temiz Eller' operasyonuna eski Fenerbahçeli 'ın da adı karıştı. Sırp yıldızın, operasyon kapsamında tutuklanan Dejan Veljkovic ve Uros Jankovic'in bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sahibi olduğu ve 30 milyon euro üzerinde aklamakla suçlandığı belirtildi. 'in Kezman'a ulaşamadığı da ifade edildi.
    1. 14.10.2018
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