O halı kaymamak için yere serilmiş! – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
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    O halı kaymamak için yere serilmiş!

    O halı kaymamak için yere serilmiş!
    BAŞKAN 'un Trnava ve maçları öncesi soyunma odasına getirildiğini ve yardımcı antrenörlerin, "Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız" dediğini açıkladığı halı tartışması sürüyor. O halının gerçekte futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması için koruma amaçlı soyunma odasına getirildiği iddia edildi. Daha önce de Aatıf'ın seccadesi olduğu ileri sürülmüştü.
    1. 14.10.2018
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