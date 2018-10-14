Şortla uçağa binemezsin! – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Şortla uçağa binemezsin!

    Şortla uçağa binemezsin!
    'NİN 12 milyon euro'ya 'ın Al Ahli takımına sattığı Josef de Souza, bermuda şortuyla uçağa binmesine izin verilmeyince zor anlar yaşadı. İnstagram hesabından bornozlu haliyle bir video paylaşan Brezilyalı oyuncu, "Dubai'ye uçmak üzere havaalanına geldim. Uçuş vakti geldiğinde bermuda şortumla seyahat edemeyeceğim söylendi. Bunun üzerine deli gibi koşup kıyafetimi değiştirdim. Sizce şık mıyım? Detay: Havaalanında herkes bana güldü" ifadelerini kullandı.
    1. 14.10.2018
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