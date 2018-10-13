Haftanın MVP'si Vesely – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si

    Haftanın MVP'si Vesely

    Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan , THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin konuk ettiği 'nın Herbalife Gran Canaria takımını 97-72 mağlup ettiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan , normal sezonun ilk haftasında unvanına layık görüldü.

    Karşılaşmada 22 dakika süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapmasının yanı sıra 3 asiste imza attı. Kariyerinde dördüncü kez MVP seçilen Çek pivot, iki sayılık atışlarda 8'de 7 ve serbest atışlarda 5'te 5 ile oynadı.

    Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen ABD'li Nate Wolters, 27 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 26 verimlilik puanıyla temsilcisi Khimki'nin Rus basketbolcusu Alexey Shved üçüncü sırada yer aldı.

    1. 13.10.2018 16:15
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