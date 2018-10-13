A Spor yorumcusu Şafak Malatya, Spor Ajansı programında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bir antrenman esnasında telefonu Roberto Soldado'ya uzatarak "Seni Araplara sattım, kendi pazarlığını yap" dediği, İspanyol golcünün ise telefonu fırlatması sonucu Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna alınmadığını söyledi.