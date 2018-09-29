Fenerbahçe, Rize’de
Fenerbahçe kafilesi Çaykur Rizespor maçı için Rize’ye geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçe ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kafilede Başkan Ali Koç da yer aldı.
Trabzon Havalimanı'ndan Rize'ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde güvenlik önlemleri alındı. Sarı-Lacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.
Öte yandan otel güvenliği tarafından Fenerbahçe'nin kalacağı otele yaklaştırılmayan basın mensupları, Fenerbahçe kafilesinin otele girmesiyle birlikte oluşan güvenlik zafiyetiyle kafileyi görüntüleyebilmek için otelin bulunduğu alana girebildi.
- 29.9.2018 21:00
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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