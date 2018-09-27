Fenerbahçe'de Soldado'nun menajeri İstanbul'a geldi!
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'de 'nun menajeri 'a geldi!

    Fenerbahçe'de Soldado'nun menajeri İstanbul'a geldi!

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile İspanyol oyuncu Roberto arasında adeta satranç yaşanıyor.

    'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen 'nun menajeri 'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi.

    Sarı lacivertlileri ise yeni forvet transferlerinin ardından ispanyol oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. (Sabah)

    1. 27.9.2018 12:28
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