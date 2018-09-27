Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen Soldado'nun menajeri İstanbul'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi.



Sarı lacivertlileri ise yeni forvet transferlerinin ardından ispanyol oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. (Sabah)