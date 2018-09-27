Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile İspanyol oyuncu Roberto Soldado arasında adeta satranç yaşanıyor.
Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelen Soldado'nun menajeri İstanbul'da... Oyuncu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı takımlarla görüşüldüğü ancak Soldado'nun gitmek istemediği öğrenildi.
Sarı lacivertlileri ise yeni forvet transferlerinin ardından ispanyol oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. (Sabah)
- 27.9.2018 12:28
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Milliler turnuvaya veda etti!
Toplam 1
Yorum
ged 61 kadro yetersiz,sadece devşirme oyuncunun eline bakıyoruz..bayan voleybolde geçişi iyi yaptık ama bayan basketbolde bunu başaramadık
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Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Yorum
Yalnış bilgi ben mi yalnış hatırlıyorum yoksa jardel'in yıldızlaştığı(ilk maçı olabilir) maçta bir erzuruma 6 mı 7 mi ne atmıştık ligde.
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
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Yorum
Selim Onur kardeş iyi niyetli olmak başka bir şey, gol yiyip takıma zarar vermek başka bir şeydir. Takıma tam dört dörtl kaliteli bir kaleci şart.
Fenerbahçe'de Soldado'nun menajeri İstanbul'a geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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