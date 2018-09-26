Soldadodan Comolliye sert tepki

Fenerbahçe'de bir süredir forma giymeyen Roberto Soldado ile sportif direktör Comolli arasında yaşananlar ortaya çıktı.
26 Eylül 2018 Çarşamba, 08:51:14
Güncelleme: 08:53:16
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Soldado'dan Comolli'ye sert tepki
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Uzun süredir kadro dışında kalan Roberto Soldado'daki sorun ortaya çıktı. Bundan kısa süre önce bir Suudi Arabistan ekibi, 33 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.
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Soldado'dan Comolli'ye sert tepki
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Sportif Direktör Comolli, bu gelişme üzerine İspanyol oyuncuyu odasına çağırdı. Bu sırada telefonla konuşan Comolli karşı taraftan izin istedi ve Soldado'ya, "Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum.
Soldado'dan Comolli'ye sert tepki
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Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle" dedi. Tecrübeli yıldız bunun üzerine çılgına döndü
Soldado'dan Comolli'ye sert tepki
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SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN!
Soldado, telefonu Comolli'nin elinden aldı ve duvara fırlattı. Ardından, "Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!" diyerek odadan çıktı.
Soldado'dan Comolli'ye sert tepki
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Sportif Direktör Comolli neye uğradığını şaşırdı. Soldado, koridorlarda söylene söylene yoluna devam etti. Bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi ve ipler gerildi.