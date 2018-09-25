Maçtan önce olay çıktı
Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının başlamasından hemen önce, Beşiktaş tribünlerine hareketlenen Fenerbahçeli taraftarlara, polisler engel oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde tribün karıştı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne doğru hamle yapmaya çalışınca, polis tribüne girdi ve Fenerbahçeli taraftarlara engel oldu. Tribünde bir süre gerginlik oluşurken, polis olayları yatıştırdı.
- 24.9.2018 21:53
- Güncelleme: 25.9.2018 01:54
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Maçtan önce olay çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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