Maçtan önce olay çıktı – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Maçtan önce olay çıktı

    Maçtan önce olay çıktı

    Fenerbahçe- karşılaşmasının başlamasından hemen önce, Beşiktaş tribünlerine hareketlenen taraftarlara, polisler engel oldu.

    Fenerbahçe- karşılaşmasının başlamasından hemen önce, Beşiktaş tribünlerine hareketlenen taraftarlara, polisler engel oldu.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde tribün karıştı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne doğru hamle yapmaya çalışınca, polis tribüne girdi ve Fenerbahçeli taraftarlara engel oldu. Tribünde bir süre gerginlik oluşurken, polis olayları yatıştırdı.
    1. 24.9.2018 21:53
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maçtan önce olay çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN