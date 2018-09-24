Volkan Demirel: "Fırsat maçımız" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "Fırsat maçımız"

    Volkan Demirel: "Fırsat maçımız"

    Kaleci : Dinamo yenilgisi sonrası derbi maçı şanstır.

    Kanarya'nın tecrübeli eldiveni , derbisi öncesi takıma moral aşılıyor. Deneyimli kaleci " maçında bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Böyle maçlardan sonra camianın toparlanması için derbiler bulunmaz bir fırsattır. Fikstürde karşımıza Beşiktaş'ın çıkması büyük bir şans. Kazanıp Fenerbahçelilerin yüzünü yine güldürme fırsatını yakaladık" diye konuştu.

    HARUN'U KESEBİLİR
    Volkan Demirel, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkabilir. 'in şu ana kadar performansı yeterli görülmüyor. Phillip Cocu, derbi maçlarında bambaşka bir seviyeye çıkan Volkan'ı 'a karşı kullanabilir.
    1. 24.9.2018
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