Volkan Demirel: "Fırsat maçımız"
Kaleci Volkan Demirel: Dinamo yenilgisi sonrası derbi maçı şanstır.
HARUN'U KESEBİLİR
Volkan Demirel, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkabilir. Harun Tekin'in şu ana kadar performansı yeterli görülmüyor. Phillip Cocu, derbi maçlarında bambaşka bir seviyeye çıkan Volkan'ı Kartal'a karşı kullanabilir.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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