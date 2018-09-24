Cocu’nun ilk derbisi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Cocu’nun ilk derbisi

    Cocu’nun ilk derbisi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor.

    Fenerbahçe'nin, ile karşılaştığı derbide sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor. Cocu bu maça kadar Fenerbahçe'nin başında 8 resmi maça çıkmış ve 5 mağlubiyet 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Phillip Cocu derbisinde takımının galibiyet almasıyla sarı-lacivertlileri ligde üst sıralara taşımaya çalışacak.
    1. 24.9.2018 21:51
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