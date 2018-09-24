Cocu’nun ilk derbisi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor.
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile karşılaştığı derbide sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor. Cocu bu maça kadar Fenerbahçe'nin başında 8 resmi maça çıkmış ve 5 mağlubiyet 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Phillip Cocu Beşiktaş derbisinde takımının galibiyet almasıyla sarı-lacivertlileri ligde üst sıralara taşımaya çalışacak.
- 24.9.2018 21:51
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Cocu’nun ilk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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