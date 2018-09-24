Altyapıda 3’te 3 – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Altyapıda 3’te 3

    Altyapıda 3’te 3
    , ve takımları, İstanbulspor'la oynadıkları maçları kazandı. Dereağzı'ndaki mücadelelerde U14'ler rakibini 5-1'le geçerken, U15 takımı sahadan 5-0 galip ayrıldı. U16'lar ise deplasmanda 1-0 galip geldi. U14 ve U15 maçlarını F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de izledi.
    1. 24.9.2018
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