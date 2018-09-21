Harun 3 maçta 7 gol yedi!
- 21.9.2018
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Harun 3 maçta 7 gol yedi!
Toplam 2
Yorum
Zanli Bu Harun cepheden iyi ama yan toplarda sıfır bu sene de Volkan kaleyi alır
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 7
Yorum
Enda Aykut KOCAMAN ın kıymetini hiç bir zaman anlamaz FB tarafdarı en tırt kadrolarla en zor dönemlerde her sene şampiyonluk adayı olan bir adam
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
Yorum
fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
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