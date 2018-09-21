Harun 3 maçta 7 gol yedi! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Harun 3 maçta 7 gol yedi!

    Harun 3 maçta 7 gol yedi!
    'den kaleyi devralan beklentileri karşılayamadı. Genç file bekçisi oynadığı 3 maçta kalesinde 7 gol gördü. 'dan 3, Dinama Zagreb'den 4 gol yiyen Tekin, sadece maçında kalesini kapatabilirken dün geceki hatalı çıkışlarıyla eksi puan aldı.
    1. 21.9.2018
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