UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçından önce UEFA'dan güldüren bir hata geldi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Dinamo Zagreb maçı öncesinde, gülümseten bir hata yapıldı. Maç kadroları ekrana gelirken Fenerbahçeli İsmail Köybaşı'nın ismi yanlış yazıldı. UEFA'ya göre Fenerbahçe'nin sol beki İsmail Köbayaşi.
- 20.9.2018 23:18
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Fenerbahçe Zagreb'de dağıldı!
Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
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