Fenerbahçe'den Eljif Elmas açıklaması – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'den açıklaması

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/eljif-elmas?id=f231e464-6ada-4831-a4fa-1ca226a29c79" class="" rel="tag">Eljif Elmas</a> açıklaması

    , 'sın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    , 'sın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    'in 5. haftasında 'nin deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildiğine dair basında çıkan haberleri yalanladı.
    Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "Basında bugün çıkan bazı haberlerde kulübümüzün profesyonel futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğu yönünde iddialara yer verilmiştir.

    Bu haberlerin gerçeklikle ilgisi yoktur. Oyuncumuz Eljif Elmas'ın kulübümüzle olan sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."
    1. 18.9.2018 20:55
    2. Güncelleme: 19.9.2018 01:55
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