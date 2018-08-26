Hasan Ali’den ikinci dalya
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, dün oynanan Göztepe karşılaşmasında 200'üncü Süper Lig maçına çıktı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, dün oynanan Göztepe karşılaşmasında 200'üncü Süper Lig maçına çıktı. Futbol alt yapısını Almanya'da alan ve Türkiye'deki kariyerine Kayserispor ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 200'üncü kez Süper Lig'de görev yaptı. Dün vasat bir görüntü ortaya koyan Hasan Ali, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırabildi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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