Hasan Ali’den ikinci dalya – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Hasan Ali’den ikinci dalya

    Hasan Ali’den ikinci dalya

    'nin milli futbolcusu , dün oynanan karşılaşmasında 200'üncü maçına çıktı.

    'nin milli futbolcusu , dün oynanan karşılaşmasında 200'üncü maçına çıktı. alt yapısını 'da alan ve 'deki kariyerine ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 200'üncü kez Süper Lig'de görev yaptı. Dün vasat bir görüntü ortaya koyan Hasan Ali, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırabildi.

    1. 26.8.2018
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