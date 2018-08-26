Hasan Ali’den ikinci dalya

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, dün oynanan Göztepe karşılaşmasında 200'üncü Süper Lig maçına çıktı. Futbol alt yapısını Almanya'da alan ve Türkiye'deki kariyerine Kayserispor ile başlayan tecrübeli futbolcu, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve 200'üncü kez Süper Lig'de görev yaptı. Dün vasat bir görüntü ortaya koyan Hasan Ali, ligde oynadığı 20 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırabildi.