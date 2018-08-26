Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes'i renklerine kattı. 26 yaşındaki stoper Ülker Stadı'nda kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Reyes'e senelik 1.2 milyon euro'nun dışında 2 milyon euro da imza parası verileceği öğrenildi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan Reyes, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Bunun bana yüklediği sorumluluk çok büyük. Bu sene takımımla şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu. Reyes şöyle devam etti: "Taraftarlarımız bizlere inansın. Gerçekten çok büyük bir kulübüz ve güçlü bir takım olduk. Bu sene umuyorum ve inanıyorum ki şampiyon biz olacağız. F.Bahçe kulübüne sonsuz teşekkür ederim, bana güvendiler. Burada forma giyen ilk Meksikalı futbolcu olduğum için mutluyum. Birebir olarak tanıdığım oyuncular yok ama Fenerbahçe'de forma giyen her oyuncunun önemli olduğunun farkındayım. Onların da isimlerini duydum, biliyorum."



GENÇ, DEĞERLİ VE KARAKTERLİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Diego Reyes'i sarı-lacivertli takıma kazandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi. Comolli, "Hem stoperde hem de defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir oyuncu. 65 kez de milli formayı giymiş ve önemli liglerde oynamış bir futbolcu. Genç, değerli ve karakterli futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandırıyoruz" diye konuştu.



HAREKETLER SÜRECEK

Damien Comolli, transfer döneminin sonuna gelinirken yeni isimleri kadroya katabileceklerini anlattı. İtalyan futbol adamı, "Piyasada bir takım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken, taraftarımız birkaç hareket daha görecek" yorumunu yaptı.