Göztepe - Fenerbahçe | CANLI
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor.
Göztepe'nin 11'i: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Tayfur, Yasin, Deniz.
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Ayew, Alper Potuk, Dirar, Slimani
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49. RANDEVU
Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Göztepe 49. randevularına çıkacak. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 25. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftayı 3 puanla 10. sırada tamamladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 25.8.2018 20:42
- Güncelleme: 25.8.2018 21:35
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Ndiaye geliyor!
Toplam 2
Yorum
GS'li çokmu şişiriyoruz diyen arkadas ! DONK'la mı oynıcaksın orda ! mücadeleci koşan baskılı ileri geri orta saha adamı daha ne istiyon bedavaya
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Fernando Muslera'dan Gomis açıklaması!
Toplam 2
Yorum
saka Gs oldu bir Komedie Dükkani haydi hayirlisi
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Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Toplam 10
Yorum
Birkan Saçma sapan adamları yine topluyorlar
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