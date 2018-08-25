Fenerbahçe Bruno Varela ile prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe, Benfica'nın Portekizli kalecisi Bruno Varela ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe'de ayrıca Kameni ile yollar ayrılıyor.
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