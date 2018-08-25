Fenerbahçe, adı sıkça Beşiktaş ile anılan Meksikalı 10 numara Marco Fabian ile anlaşma sağladı. Eintracht Frankfurt forması giyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile imzalaması bekleniyor.



MARCO FABİAN FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'ye prensipte anlaşan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takip etti. Fenerbahçeli taraftarlar da yıldız oyuncuya sıkı markaj uyguluyor. Taraftarlar, Marco Fabian'a internet üzerinden Fenerbahçe'ye gel çağrısı yaparak yıldız oyuncunun ikna sürecinde yardımcı oluyor.





MARCO FABIAN KİMDİR?

Meksikalı 10 numara geçtiğimiz sezon Frankfurt forması ile 9 maça çıkabilirken 1 gol attı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıktan dolayı toplamda 23 maç kaçıran tecrübeli oyuncu geri kalan dönemde de ritmini bulmakta zorlandı. Fabian'ın en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi duran toplarda olan ustalığı. Aynı zamanda kolay kolay top kaybetmeyen yapısı ve pozisyonundan bağımsız şekilde sahanın her noktasında takım savunmasına yaptığı katkı ile göz dolduran bir futbolcu. İsabetli orta sayısı yüksek olan Meksikalı futbolcu, topu saklama özelliği sayesinde de kritik noktalarda takımına faul kazandırabiliyor. Marco Fabian'ın zayıf yönleri olarak hava toplarındaki zayıflığı, oyun disiplininden uzak olması ve yerden basit paslar atmak yerine genellikle uzun toplar denemesi gösterilebilir.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU!

Portekiz'in Record gazetesi, Marco Fabian'ın Beşiktaş ile yaptığı görüşmelere rağmen Fenerbahçe ile imzalama kararı aldığını okuyucularını duyurdu.