Fenerbahçe transferi açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe transferi açıkladı!

    25 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:34:50 Güncelleme: 15:37:03
    Fenerbahçe transferi açıkladı!
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    Fenerbahçe transferi açıkladı!

    Fenerbahçe Meksikalı stoper Diego Reyes'i resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;


    "Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"


    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe transferi açıkladı!
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    Fenerbahçe transferi açıkladı!

    Reyes'in resmi siteden paylaşılan fotoğrafları...

    Fenerbahçe transferi açıkladı!
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    Fenerbahçe transferi açıkladı!
    Fenerbahçe transferi açıkladı!
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    Fenerbahçe transferi açıkladı!
    Fenerbahçe transferi açıkladı!
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    Fenerbahçe transferi açıkladı!
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