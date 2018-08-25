Fenerbahçe transferi açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe transferi açıkladı!
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 15:34:50
Güncelleme: 15:37:03
Fenerbahçe transferi açıkladı!
Fenerbahçe Meksikalı stoper Diego Reyes'i resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe transferi açıkladı!
Reyes'in resmi siteden paylaşılan fotoğrafları...
Fenerbahçe transferi açıkladı!
Fenerbahçe transferi açıkladı!
Fenerbahçe transferi açıkladı!