Yeni rakip Nantes – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Yeni rakip

    Yeni rakip <a href="/index/nantes?id=dad7bb3f-cc23-4021-9f42-7a21c420336e" class="" rel="tag">Nantes</a>
    Parma'nın devreden çıkmasıyla Yohan Benalouane için heveslenen 'nin karşısına bu kez de çıktı. Fransız ekibinin, Tunuslu stopere teklif yaptığı belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu için Comolli'nin de girişimde bulunduğu dile getirilmişti.
    1. 23.8.2018
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