Değişim vakti
Y.Malatya maçındaki vasat oyun ve mağlubiyet üzerine Hollandalı hoca bir dizi önlem alacak. Kanatlara Valbuena ve Alper yerleşiyor.
VALBUENA DA 11'E
Aykut Kocaman döneminden beri tartışılan Mathieu Valbuena'yı Phillip Cocu da yedekte bırakmıştı. Ancak yerine oynayan Barış Alıcı'nın henüz tecrübesiz olması sebebiyle 47 yaşındaki çalıştırıcı Fransız yıldıza yöneldi. Cocu'nun Göztepe deplasmanında 33 yaşındaki oyuncuyu 11'de kullanması bekleniyor. Valbuena'nın sahada olduğu anlardaki savunma zaafını Cocu, onun kanadına yakın oynayan Josef ve sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın kapatmasını istiyor.
ELJİF'DE KARARSIZ KALDI
Fenerbahçe'de 4 sezonu tamamlayan Mehmet Topal- Josef de Souza işbirliği henüz bir kupa getirmedi. Kanarya'nın yeni hocası Cocu da sezona bu ikiliyle girdi. Takımın savunma kalkanını üst seviyeye getiren ikili sahadayken Fenerbahçe'nin hücum gücü bir hayli düşüyor. Hollandalı çalıştırıcı bu konuda radikal bir karar verip vermemekte kararsız. Cocu, Göztepe maçı öncesi son idmana kadar Josef de Souza ile Eljif Elmas'ı antrenmanların bir bölümünde birlikte deneyecek. İstediği verimi alacağını düşünürse sarı-kırmızılılara karşı Josef-Eljif ikilisiyle sahaya çıkacak.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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