Değişim vakti – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Değişim vakti

    Değişim vakti

    Y.Malatya maçındaki vasat oyun ve mağlubiyet üzerine hoca bir dizi önlem alacak. Kanatlara Valbuena ve Alper yerleşiyor.

    F.Bahçe'de henüz 2. haftada alınan mağlubiyeti üzerine teknik direktör değişime gidiyor. Oynayarak takıma alışmasını istediği Andre Ayew'den beklenilen verimi alamayan çalıştırıcı, Cagliari maçında 2, karşılaşmasında 1 gol kaydeden 'u 11'de kullanacak. Morali yüksek olan tecrübeli futbolcunun dinamizmiyle takıma katkı vermesini bekliyor. Malatya maçında 79'da oyuna girmişti.

    VALBUENA DA 11'E
    döneminden beri tartışılan 'yı da yedekte bırakmıştı. Ancak yerine oynayan Barış Alıcı'nın henüz tecrübesiz olması sebebiyle 47 yaşındaki çalıştırıcı Fransız yıldıza yöneldi. Cocu'nun deplasmanında 33 yaşındaki oyuncuyu 11'de kullanması bekleniyor. Valbuena'nın sahada olduğu anlardaki savunma zaafını Cocu, onun kanadına yakın oynayan Josef ve sol bek 'ın kapatmasını istiyor.

    ELJİF'DE KARARSIZ KALDI
    'de 4 sezonu tamamlayan - Josef de Souza işbirliği henüz bir kupa getirmedi. Kanarya'nın yeni hocası Cocu da sezona bu ikiliyle girdi. Takımın savunma kalkanını üst seviyeye getiren ikili sahadayken 'nin hücum gücü bir hayli düşüyor. Hollandalı çalıştırıcı bu konuda radikal bir karar verip vermemekte kararsız. Cocu, maçı öncesi son idmana kadar Josef de Souza ile 'ı antrenmanların bir bölümünde birlikte deneyecek. İstediği verimi alacağını düşünürse sarı-kırmızılılara karşı Josef-Eljif ikilisiyle sahaya çıkacak.
    1. 23.8.2018
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