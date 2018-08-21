Sıra Valbuena’da mı? – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Sıra ’da mı?

    Sıra Valbuena’da mı?
    Transferde artık son günlere girilirken 'de hareketlilik arttı. En az 2 oyuncu daha alması beklenilirken, 1-2 oyuncunun da takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Valbuena ile Dirar bu isimler arasında. İki oyuncu için de Arap kulüpleri ile temasların devam ettiği iddia edildi. Cocu ile de kulübüden kurtulamayan 'nın gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.
    1. 21.8.2018
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