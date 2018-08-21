Kârlı samba – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Kârlı samba

    Kârlı samba

    ’a satılan , F.Bahçe’ye hem sahada hem masada kazandırdı.

    'nin Suudi ekibi 'a sattığı Giuliano için alacağı bonservis bedeli açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin 10.5 milyon euro bonservis bedeli alacağı transferin resmiyet kazandığı kaydedildi. Zenit'ten 7 milyon euro'ya alınan sambacıdan böylece 3.5 milyon euro kar elde edilmiş olacak. , sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı: "Taraftara, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına, sevgi, saygı, sabır ve destek için teşekkür ederim. Harika bir yıldı. Haydi Fener!"
    1. 21.8.2018
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