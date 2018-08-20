Beşiktaş'ta Partizan maçı hazırlıkları başladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'ta Partizan maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş'ta Partizan maçı hazırlıkları başladı

    , UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan ile deplasmanda perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu ve rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, pas çalıması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


    NEGREDO'NUN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
    Bu arada antrenman öncesi golcü futbolcu Alvaro 'nun pasta kesilerek kutlandı.
    Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Alvaro Negredo'ya mutluluklar diledi.
    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 20.8.2018 13:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Partizan maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN