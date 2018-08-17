Klavan iddiası – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    iddiası

    <a href="/index/klavan?id=be756699-018e-464b-9465-ce4157ff63a9" class="" rel="tag">Klavan</a> iddiası

    Savunmaya takviye yapmaya hazırlanan , yine 'de temaslarını sürdürüyor.

    Swansea'dan Andre Ayew, Leicester'dan Islam Slimani'yi kiralayan sarılacivertliler, bu kez de 'dan Ragnar için düğmeye bastı. Teknik direktör Phillip Cocu'nn daha önce de 'nin gündemine giren Estonyalı stoperin transferinde ısrarcı olduğu belirtilirken, İngiliz ekibinin 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği ileri sürülen 'nin tüm şartları zorladığı öğrenildi.
    1. 17.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN