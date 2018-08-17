Fenerbahçe'de yine yeniden Bolasie
Dirar ve Valbuena’nın Benfica maçındaki kötü görüntüsü sonrası F.Bahçe, Yannick Bolasie ile yeniden masaya oturma kararı aldı
EVERTON ONU GÖNDERECEK
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Everton'lı yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu da kadroda düşünülmüyor.
2021 YILINDA SONA ERİYOR
Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin Everton ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, oyuncunun yüksek maliyeti nedineyle transferi kiralık olarak tamamlamak istiyor.
32 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
Everton'ın 29 yaşındaki yıldız oyuncuu Bolasie, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu 32 kez milli takımda forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı.
- 17.8.2018 01:47
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