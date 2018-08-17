Fenerbahçe'de yine yeniden Bolasie – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'de yine yeniden Bolasie

    Fenerbahçe'de yine yeniden Bolasie

    Dirar ve Valbuena’nın maçındaki kötü görüntüsü sonrası F.Bahçe, ile yeniden masaya oturma kararı aldı

    F.Bahçe'de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Sarı-Lacivertliler, daha önce de gündeme gelen için Everton kulübüyle yeniden görüşmelere başlayacak. Fener, oyuncuları Valbuena ve Dirar'ın maçındaki formsuzlukları nedeniyle Bolasie transferini yeniden gündemine aldı.

    EVERTON ONU GÖNDERECEK
    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde 'ye giderek Everton'lı yetkililerle masaya oturması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu da kadroda düşünülmüyor.

    2021 YILINDA SONA ERİYOR
    Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie'nin Everton ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Fenerbahçe, oyuncunun yüksek maliyeti nedineyle transferi kiralık olarak tamamlamak istiyor.

    32 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ
    Everton'ın 29 yaşındaki yıldız oyuncuu Bolasie, geçtiğimiz sezon 'de 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu 32 kez milli takımda forma giyerken 8 kez fileleri havalandırdı.
    1. 17.8.2018 01:47
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