Fenerbahçe, Malatya deplasmanında – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , Malatya deplasmanında

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, Malatya deplasmanında

    , Spor Toto 'in 2. haftasında yarın deplasmanda Evkur 'la karşılaşacak.

    'in ilk haftasında sahasında 'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, hafta içinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi 'ya elendi.

    Evkur ise Spor Toto 'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.

    Hedef 10'da 10

    , Evkur 'u yenmesi halinde ligde üst üste 10. maçını kazanacak.

    Geçen sezon son 8 maçında puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezonun ilk haftasından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

    ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

    Slimani forma bekliyor

    Fenerbahçe'nin ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Malatya deplasmanında forma bekliyor.

    Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek.

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Aatıf Chahechouhe ile yarın da forma giyemeyecek.

    Malatya ekibinde ise geçen hafta kırmızı kart gören Issam Chebake, Fenerbahçe karşısında kadroda olmayacak.

    Yeni Malatyaspor'a puan vermedi

    Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa geçen sezon mücadele eden rakibiyle oynadığı 2 maçı da kazandı.

    Lig tarihinde ilk kez geçen sezon karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, rakibini 'da 3-1, deplasmanda ise 2-0 yenmişti.

    1. 17.8.2018 09:49
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