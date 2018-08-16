Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Emre Akbaba ve kulübüyle anlaşma sağlandı... – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'den 'a dev çalım! ve kulübüyle anlaşma sağlandı...

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Emre Akbaba ve kulübüyle anlaşma sağlandı...

    , orta sahasına bir takviye daha yapıyor. Sari-lacivertliler, ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

    NTV Spor'un haberine göre; , için 'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Emre Akbaba'nın birkaç gün içinde 'da sağlık kontrolünden geçmesi ve sari-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

    26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 'de forma giydiği 32 maçta 14 gol ve 9 asist'le oynamıştı.

    Emre, 'ın da transfer gündemindeydi.

    1. 16.8.2018 18:44
    2. Güncelleme: 16.8.2018 18:54
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