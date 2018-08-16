NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Emre Akbaba'nın birkaç gün içinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesi ve sari-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.



26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 14 gol ve 9 asist'le oynamıştı.



Emre, Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi.