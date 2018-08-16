Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Emre Akbaba ve kulübüyle anlaşma sağlandı...
Fenerbahçe, orta sahasına bir takviye daha yapıyor. Sari-lacivertliler, Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Emre Akbaba'nın birkaç gün içinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesi ve sari-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 14 gol ve 9 asist'le oynamıştı.
Emre, Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi.
- 16.8.2018 18:44
- Güncelleme: 16.8.2018 18:54
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal ya başkan takdir ediyorum seni ama nedir bu negredo,love transferleri.gönder gitsin bunları Beşiktaş'a yakışır golcüler al.şenol hoca haklı.
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Kulüp televizyonları kapatılıyor!
Toplam 1
Yorum
forever1903 dogru karar destekliyorum, zaten dogru dürüs bir yayin yapmiyorlar, bosuna paralar harcaniyor, hep birlikte harekt edilmesi dahada dogru
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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Beşiktaş sayfalarin da neden Fenerbahçe galatsaray haberi okuyoruz . yapacak haber mi bulamadiniz bide UEFA on eleme maci var çok .........
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Emre Akbaba ve kulübüyle anlaşma sağlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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