Alper Potuk formayı kaptı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    formayı kaptı

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> formayı kaptı
    Kanarya'da ?'nun sakatlığı sırasında forvet olarak oynayan , performansıyla teknik direktör Phillip Cocu'nun gözüne girdi.

    Cagliari'ye 2 gol atan önceki gün de ağlarını sarsan 27 yaşındaki oyuncu formayı kaptı. Cocu'nun favorisi.
    1. 16.8.2018
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