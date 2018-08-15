Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde son 4 ön eleme turunda da havlu attı. Oynadıkları 16 ön elemede 8. defa devlerin sahnesine veda etti
Benfica'ya elenen Fenerbahçe, son dönemde Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını bir türlü kıramadı. Sarı-lacivertliler, son 4 öne eleme turunu da geçemedi. Temsilcimiz 2013-14'te Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. 2015-16'da Shakhtar'a 0-0, 3-0'la elendi. 2016-17'de ise Monaco'yu evinde 1-0 yenmesine rağmen Fransa'daki rövanşta 3-1 kaybedip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştiremedi. Fenerbahçe en son 2013-14'te Avusturya'dan Salzburg takımını kupanın dışına itmişti.
HOLLANDA'DA BAŞLADI
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Benfica karşılaşmasıyla birlikte 16. ön elemesine çıktı. Sarı- lacivertliler Portekiz ekibine elenerek, 8. kez devler sahnesine veda etti. Daha önce ön eleme turlarında 2002- 03'te Hollanda ekibi Feyenoord'la başlayan elenme kabusu, 2006-07'de D.Kiev, 2010-11'de Y.Boys, 2012- 13'te Spartak Moskova, 2013- 14'te Arsenal, 2015-16'da S.Donetsk ve 2016-17'de Monaco'yla devam etti. Temsilcimiz, Benfica'yla bu kötü seriyi 8 ön elemeye yükseltti.
MADDİ KAYIP DA BÜYÜK
Şampiyonlar Ligi'nden elenen F.Bahçe, maddi olarak da büyük bir gelirden mahrum kaldı. Sarı-lacivertliler, gruplara kalmaları halinde yayın haklarıyla birlikte yaklaşık 23 milyon Euro'luk bir maddi kaynağın sahibi olacaktı. Geçen sezon gruplarda tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon Euro kazanmıştı.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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