Fenerbahçe 1-Benfica 1 ÖZET
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yine kabus! 1- 1 maç sonucu

    Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu

    Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde son 4 turunda da havlu attı. Oynadıkları 16 ön elemede 8. defa devlerin sahnesine veda etti

    'ya elenen , son dönemde Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını bir türlü kıramadı. Sarı-lacivertliler, son 4 öne eleme turunu da geçemedi. Temsilcimiz 2013-14'te 'e 3-0 ve 2-0 yenildi. 2015-16'da Shakhtar'a 0-0, 3-0'la elendi. 2016-17'de ise Monaco'yu evinde 1-0 yenmesine rağmen 'daki rövanşta 3-1 kaybedip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştiremedi. Fenerbahçe en son 2013-14'te 'dan Salzburg takımını kupanın dışına itmişti.

    HOLLANDA'DA BAŞLADI
    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Benfica karşılaşmasıyla birlikte 16. ön elemesine çıktı. Sarı- lacivertliler Portekiz ekibine elenerek, 8. kez devler sahnesine veda etti. Daha önce turlarında 2002- 03'te ekibi Feyenoord'la başlayan elenme kabusu, 2006-07'de D.Kiev, 2010-11'de Y.Boys, 2012- 13'te , 2013- 14'te Arsenal, 2015-16'da S.Donetsk ve 2016-17'de Monaco'yla devam etti. Temsilcimiz, Benfica'yla bu kötü seriyi 8 ön elemeye yükseltti.

    MADDİ KAYIP DA BÜYÜK
    Şampiyonlar Ligi'nden elenen F.Bahçe, olarak da büyük bir gelirden mahrum kaldı. Sarı-lacivertliler, gruplara kalmaları halinde yayın haklarıyla birlikte yaklaşık 23 milyon Euro'luk bir maddi kaynağın sahibi olacaktı. Geçen sezon gruplarda tek Türk takımı olarak yer alan , yayın haklarından yaklaşık 22 milyon Euro kazanmıştı.

    1. 15.8.2018
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