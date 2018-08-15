Benfica'ya elenen Fenerbahçe, son dönemde Şampiyonlar Ligi'ndeki şanssızlığını bir türlü kıramadı. Sarı-lacivertliler, son 4 öne eleme turunu da geçemedi. Temsilcimiz 2013-14'te Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. 2015-16'da Shakhtar'a 0-0, 3-0'la elendi. 2016-17'de ise Monaco'yu evinde 1-0 yenmesine rağmen Fransa'daki rövanşta 3-1 kaybedip, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştiremedi. Fenerbahçe en son 2013-14'te Avusturya'dan Salzburg takımını kupanın dışına itmişti.



HOLLANDA'DA BAŞLADI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Benfica karşılaşmasıyla birlikte 16. ön elemesine çıktı. Sarı- lacivertliler Portekiz ekibine elenerek, 8. kez devler sahnesine veda etti. Daha önce ön eleme turlarında 2002- 03'te Hollanda ekibi Feyenoord'la başlayan elenme kabusu, 2006-07'de D.Kiev, 2010-11'de Y.Boys, 2012- 13'te Spartak Moskova, 2013- 14'te Arsenal, 2015-16'da S.Donetsk ve 2016-17'de Monaco'yla devam etti. Temsilcimiz, Benfica'yla bu kötü seriyi 8 ön elemeye yükseltti.



MADDİ KAYIP DA BÜYÜK

Şampiyonlar Ligi'nden elenen F.Bahçe, maddi olarak da büyük bir gelirden mahrum kaldı. Sarı-lacivertliler, gruplara kalmaları halinde yayın haklarıyla birlikte yaklaşık 23 milyon Euro'luk bir maddi kaynağın sahibi olacaktı. Geçen sezon gruplarda tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon Euro kazanmıştı.