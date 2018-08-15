Fotomaçın usta kalemleri Fenerbahçe - Benfica maçını yazdı

Bu kalite, Portekiz ekibine turu getirdi. Ama Fenerbahçe iyi yolda.

Bu takım Avrupa Ligi'nde iş yapar...

Ancak şunu da söylemeden edemeyeceğim...

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi ile Cocu'nun Fenerbahçesi arasında şu ana kadar pek bir fark göremedim...

Hatta Aykut hoca, böylesine maçları Fenerbahçe'ye daha iyi oynatıyordu.