Kadıköy'de Giuliano'ya tepki! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'de 'ya tepki!

    <a href="/index/kadikoy?id=f421d723-7b1e-4fc4-ad75-95687a1d964e" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a>'ya tepki!

    , karşısında aldığı 1-1 beraberlikle ’ne veda ederken futbolcusu tribünlerden tepkilere maruz kaldı.

    3. Ön Eleme Turu 2. maçında , ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka oynanırken sarı-lacivertlilerin futbolcusu taraftardan tepki gördü. Top her ayağına geldiğinde ıslıklanan maç boyunca etkisiz bir oyun sergiledi.

    aldığı bu beraberlikle 'ne veda ederken, Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.
    1. 14.8.2018 23:06
    2. Güncelleme: 15.8.2018 01:42
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