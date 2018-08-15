Taraftarlar stattan ayrılmadı Ali Koç takımı sahaya getirdi
Fenerbahçeli taraftarlar stadı terk etmeyince sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç futbolcuları sahaya getirdi.
Maçın bitmesinden 20 dakika sonra Fenerbahçeli futbolular başkan Ali Koç tarafından tekrar sahaya getirildi.
Yapılan bu harekete yoğun ilgi gösteren taraftarlar, takımına tezahüratlarda bulundu.
- 15.8.2018 00:12
- Güncelleme: 15.8.2018 01:43
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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