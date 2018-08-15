Klavan umudu
Fenerbahçe’nin peşinde olduğu Estonyalı stoper, Liverpool’dan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncuyu kapmaya yakın
Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, savunmaya mutlaka takviye yapılması gerektiğini sportif direktör Damien Comolli'ye iletmişti. Fransız futbol adamı bunun üzerine geçmişte görev aldığı Liverpool'un kapısını çalarak İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Ragnar Klavan'ı istediklerini belirtmişti. Görüşmeler olumlu seyrederken kulübeye hapsolmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcu ayrılmak için kolaylık istedi. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp da 1.87'lik savunmacıyı kadrosunda düşünmediğini belirtti. Klavan kariyerinde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
- 15.8.2018
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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