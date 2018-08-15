Klavan umudu – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Klavan umudu

    Klavan umudu

    ’nin peşinde olduğu Estonyalı stoper, ’dan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncuyu kapmaya yakın

    Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, savunmaya mutlaka takviye yapılması gerektiğini sportif direktör Damien Comolli'ye iletmişti. Fransız futbol adamı bunun üzerine geçmişte görev aldığı 'un kapısını çalarak İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Ragnar Klavan'ı istediklerini belirtmişti. Görüşmeler olumlu seyrederken kulübeye hapsolmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcu ayrılmak için kolaylık istedi. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp da 1.87'lik savunmacıyı kadrosunda düşünmediğini belirtti. Klavan kariyerinde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

    1. 15.8.2018
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