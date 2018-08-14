Melih Mahmutoğlu tribünde – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    tribünde

    <a href="/index/melih-mahmutoglu?id=afc3e7f2-14b1-41d5-81de-393e00cdd902" class="" rel="tag">Melih Mahmutoğlu</a> tribünde

    ile arasında oynanan müsabakayı Takımı Kaptanı da takip ediyor.

    - maçını Takımı'nın Kaptanı da takip ediyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Takımı ile Şampiyonluğunu yaşayan Mahmutoğlu, Fenerbahçe ile arasında oynanan müsabakada da futbol takımını yalnız bırakmadı.
    1. 14.8.2018 22:00
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