Türkiye kazansın – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    kazansın

    Türkiye kazansın

    'nin Slovak yıldızı , 'nin adaylık sürecini değerlendirdi.

    'nin Slovak yıldızı , 'nin adaylık sürecini değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu, , "Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum diye konuştu.

    1. 12.8.2018
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