Türkiye kazansın
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecini değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecini değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu, , "Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer UEFA EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum diye konuştu.
- 12.8.2018
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
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