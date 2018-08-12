Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık sürecini değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu, , "Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer UEFA EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum diye konuştu.