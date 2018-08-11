Reyes’ten mesaj var – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Reyes’ten mesaj var

    Reyes’ten mesaj var

    Kanarya'nın stoper adayları arasında yer alan 'in menajeri , Meksikalı futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

    İspanyol basınında Marca'ya demeç veren Burge, "Diego şu anda serbest bir futbolcu. vakit var ve karar vermek bizim elimizde. takımlardan gelen teklifler hakkında durum değerlendirmesi yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 11.8.2018
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